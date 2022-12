Roma, via alla seconda fase: si rivede anche Wijnaldum

Dopo quasi due settimane di vacanza, questa mattina la Roma si ritroverà a Trigoria per cominciare a preparare la seconda parte della stagione, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. All’appello mancheranno Dybala (ultimo romanisti rimasto in corsa al Mondiale dopo l’eliminazione del Portogallo di Rui Patricio, anche lui assente), Vina e Zalewski che si raggiungeranno il gruppo giovedì in tempo per la partenza per il mini ritiro di una settimana in Portogallo, e il nuovo acquisto Solbakken, che non potrà aggregarsi prima del 2 gennaio visto che il Bodo/Glimt non gli ha dato il permesso per allenarsi con la formazione giallorossa.