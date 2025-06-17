Rivoluzione. Non è solo una parola, è una promessa. E sulle fasce della nuova Roma di Gian Piero Gasperini, è anche una necessità. Come nella sua Atalanta, anche nella Capitale tutto passerà dagli esterni. Servono uomini nuovi, gambe, fisicità. Il sistema sarà il solito, quel 3-4-2-1 marchio di fabbrica del Gasp. E in quel modulo lì, gli esterni sono il cuore pulsante del gioco. Alla Dea facevano la differenza. A Roma, invece, sono un cantiere aperto. Angelino è a un passo dall'Al-Hilal: 25 milioni tra parte fissa e bonus, gli altri non convincono. Il quadro è chiaro: per fare il calcio di Gasperini servono almeno quattro esterni affidabili. Come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, i nomi in cima alla lista per la fascia sinistra sono quelli di Robin Gosens e Maxime De Cuyper. Il tecnico conosce bene il primo e si fida: con lui all'Atalanta ha segnato 29 gol e servito 21 assist in 157 partite. Piace molto Maxime De Cuyper, classe 2000, esploso nel Bruges. Ha tutto: progressione, corsa, piedi educati e la capacità di fare tutta la corsia. Gasperini ne è rimasto colpito nel doppio confronto in Champions. Costa almeno 15 milioni, ma potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine. Seguito con interesse, anche Martín del Genoa. Sull'altro versante, quello di destra, il casting è aperto. Due nomi sono stati cerchiati in rosso. Il primo è Nadir Zortea, l'altro è Georgios Vagiannidis, esterno greco del Panathinaikos. Nel calcio di Gasperini le fasce non sono un dettaglio, sono fondamenta. Per questo la Roma cambierà volto proprio da lì.