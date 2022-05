Roma, un altro grande gesto: gratis agli abbonati 2mila biglietti

A Trigoria hanno pensato di premiare i 166 che erano presenti alla trasferta di Bodo Glimt del 21 ottobre scorso

La Roma si è affidata alla sorte per assegnare gratuitamente i biglietti a disposizione per la finale di Conference League, in programma mercoledì 25 maggio nel piccolo stadio di Tirana, in Albania, contro gli olandesi del Feyenoord, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Un gesto bello e non dovuto, che la Roma ha voluto fare per rafforzare ulteriormente il legame che si è (ri)creato in questa stagione tra la squadra e la sua gente.