Roma, ultima prova sempre senza attaccante

Ultimo test per la Roma prima dell’inizio del campionato, domenica 20 (ore 18.30) all’Olimpico contro la Salernitana, scrive Gianluca Piacentini su Il Messaggero. Questa sera (inizio alle 20, diretta tv su Sky Sport Summer, canale 201) i giallorossi torneranno a Tirana, dove due anni fa hanno conquistato la Conference League, per affrontare il Partizani. Per José Mourinho sarà l’ultima occasione per fare le prove generali per la squadra da mandare in campo all’esordio in Serie A. È probabile, quindi, che il portoghese lasci fuori lo squalificato Pellegrini, mentre Paulo Dybala – ieri a Trigoria ha ricevuto la visita di Ross Butler, attore suo amico – rimarrà nella Capitale insieme a Matic, che anche ieri non si è allenato con i compagni. Pure la Joya dovrà scontare un turno di squalifica, per il cumulo di ammonizioni nello scorso campionato.