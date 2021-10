Roma troppo forte per lo Zorya

Mourinho: “Cosa mi è piaciuto di più? Il risultato, che alla fine è quel che conta"

Serviva una ripartenza immediata dopo un derby che brucia ancora, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La Roma passa senza problemi con lo Zorya (3-0, gol di El Shaarawy, Smalling e Abraham; Rui Patricio fa la prima parata nei minuti di recupero) ma Mou torna a punzecchiare Sarri: “Cosa mi è piaciuto di più? Il risultato, che alla fine è quel che conta. Quattro giorni fa abbiamo dominato quella che sembrava una squadra piccola e alla fine abbiamo perso". Almeno in questa prima fase la Roma sembra di un’altra categoria per la Conference League. Sull’1-0, Mourinho ha fatto entrare Abraham e Zaniolo e in sei minuti si è trovato 3-0. E Cska-Bodoe è finita 0-0 con un gol annullato ai norvegesi al 95′.