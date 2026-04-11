Roma, triplo show di Malen. Ranieri, resa dei conti con Gasperini

Tanto tuonò che piovve. Siamo alla resa dei conti, altro che tranquillo venerdì che campionato. La Roma in campo ha fatto quel che doveva: Pisa battuto 3-0 con la tripletta di Malen e segnale Champions mandato, in attesa delle risposte di Juve e Como. Ma il rumore dei colpi di Ranieri, senior advisor dei Friedkin, in direzione Gasperini è stato enorme e ha cancellato la partita. I rapporti tra i due sono pessimi ed è storia nota, complici le continue accuse del tecnico ai dirigenti sul mercato. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. "Non c'è stato un giocatore arrivato qui che Gasperini abbia approvato o di cui non fosse a conoscenza, troppo facile dire solo Malen e Wesley", il primo colpo. Poi: "Sono senior advisor della società, non dell'allenatore. La scorsa estate avevamo stilato una lista di 5-6 allenatori, tre non sono venuti e poi la società ha preso Gasperini". E il colpo finale: "Amo la Roma, mi sono fatto da parte come allenatore e sarò pronto a farlo anche come senior advisor". Che è come a dire: o resto io, o va via Gasperini. Gasp ha replicato dribblando: "Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi con lui".