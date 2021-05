Roma, tre rinforzi e tanti rientri. Mourinho-Pinto, tempo di scelte

La coppia accelera, incontri con diversi agenti per le questioni più complicate

In attesa dell’ultima partita stagionale contro lo Spezia, nel dietro le quinte Tiago Pinto e José Mourinho stanno già lavorando per costruire la rosa del prossimo anno. Per il g.m. sarà importante attenersi alle linee guida di Friedkin, un mix fra calciatori esperti e giovani di prospettiva e, cosa fondamentale, che il tutto sia economicamente sostenibile. Come scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera per fare ciò Tiago Pinto si affiderà anche a Jorge Mendes, procuratore di Mourinho e di molti altri campioni. Per il mercato in entrata, si andrà mirati alla ricerca di: un portiere, un centrocampista, un attaccante e forse un difensore centrale. Per la porta negli ultimi giorni appare in pole Rui Patricio ma si continuano a monitorare Musso, Cragno, Gollini e Silvestri. Per quanto riguarda il centrocampo dall’Inghilterra si parla con insistenza di Georginio Wijnaldum, in scadenza con il Liverpool. L’ingaggio sembra un problema, poiché superiore ai 4 milioni. In attacco va risolta la questione Dzeko che pesa sulle casse dei giallorossi con i suoi 7,5 milioni di ingaggio. Se si arrivasse ad una spalmatura dell’ingaggio si potrebbe pensare anche a uno fra Belotti e Vlahovic. Il tasto dolente per Pinto è in particolare quello della lunga lista degli esuberi. Con giocatori come Santon e Fazio e con Pastore si proverà a trovare un accordo. Sugli altri l’ultima parola spetta allo Special One.