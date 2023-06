Roma, tournée in Corea a rischio. Kluivert porta 11 milioni

Tiago Pinto sta sistemando i conti attraverso le cessioni. Justin Kluivert è stato venduto al Bournemouth per 11 milioni, più vari bonus (500mila euro ogni 20 presenze, uno in caso di salvezza del club inglese) e un 5% della futura rivendita. Ottimo affare per la Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, che cede un calciatore con contratto corto e guadagna 7 milioni di plusvalenza. Buonissima destinazione per Kluivert, che sbarca in Premier League dopo i prestiti a Nizza, Lipsia e Valencia. L’olandese chiude con 68 presenze e 9 gol tra il 2018 e il 2020, tante promesse non mantenute. Per Volpato e Missori al Sassuolo, invece, è in programma un incontro la prossima settimana.