Roma, torna di moda Xhaka. Senesi o Theate se parte Ibanez

Per il centrocampo può tornare di moda un vecchio pallino di José Mourinho, cioè Granit Xhaka , scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il regista dell’Arsenal, prima richiesta la scorsa estate, è di nuovo con un piede fuori dai Gunners, che stanno prendendo Tielemans dal Leicester e monitorano Bissouma del Brighton, anche lui seguito dalla Roma. Lo svizzero può finire di nuovo sul mercato e Mou, nonostante l’arrivo a parametro zero di Matic , resta alla finestra perché deve completare il centrocampo.

Un altro nome che da Trigoria seguono con attenzione è Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa ad un anno dalla scadenza del contratto. Il club inglese lo valuta 25 milioni, alcuni intermediari ne hanno parlato ma al momento non ci sono trattative in corso. Più avanzato il discorso con il Sassuolo per Davide Frattesi , che a Trigoria tornerebbe volentieri: i giallorossi valutano 15 milioni il suo cartellino, compreso lo sconto del 30%, cioè la cifra che la Roma otterrà dalla futura rivendita del centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, dall’Inghilterra rimbalza la voce di un interessamento del Newcastle per Roger Ibanez. Gli inglesi sarebbero pronti a staccare un assegno da 30 milioni di euro per il brasiliano (ha una clausola da 80 milioni) che piace anche al Tottenham di Antonio Conte. Se dovesse partire Ibanez, la Roma virerebbe su Senesi del Feyenoord o Theate del Bologna mentre difficilmente parteciperà a un asta per Bremer, che piace tanto a Mou.