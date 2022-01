Roma, torna di moda Xhaka. Ma prima deve partire Diawara

Lo svizzero dell'Arsenal resta ancora un obiettivo di Mourinho per il centrocampo giallorosso

Torna di moda, a Trigoria, il nome di Granit Xhaka, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il centrocampista svizzero-kosovaro dell’Arsenal è stato, la scorsa estate, il primo nome fatto da José Mourinho a Tiago Pinto per rinforzare la squadra a centrocampo. Con qualche mese di ritardo la trattativa potrebbe riprendere vita. Nonostante il rinnovo del contratto firmato in estate, Xhaka a Londra vive praticamente da separato in casa ed è malvisto dalla tifoseria dell’Arsenal.La Roma punta sulla formula del prestito con diritto di riscatto e in soccorso della società giallorossa potrebbe arrivare la Juventus, visto che l’Arsenal sta trattando il prestito per 18 mesi di Arthur. Piace sempre Kamara: sul centrocampista del Marsiglia, che alla Roma dovrà pagare una ventina di milioni per i riscatti ormai obbligatori di Pau Lopez e Cengiz Under, è piombato da un po’ il Manchester United, che sembra aver superato i giallorossi nella corsa al classe ’99 che a giugno sarà libero a parametro zero. Pinto però, forte di contatti diretti con il calciatore, continua a rimanere alla finestra. Non arrivano conferme sul nome di Ever Banega, ex Siviglia ed Inter, ora all’Al-Shabab, mentre è sempre d’attualità l’austriaco Grillitsch dell’Hoffenheim. In ogni caso, affinché si concretizzi un arrivo ci sarà bisogno di (almeno) una partenza: Diawara, eliminato dalla Coppa d’Africa e di ritorno a Trigoria, sta riflettendo sull’offerta del Valencia; in alternativa piace al Torino e al Cagliari. Con i sardi la Roma farebbe volentieri uno scambio con l’uruguaiano Nandez, anche se l’ingaggio di Diawara rappresenta un problema.