Roma terza, Mourinho: “Sicuri che la Juve non riavrà i 15 punti?”

La Roma passa 1-0 a Torino con un gol su rigore di Dybala e si porta al terzo posto in classifica alle spalle della Lazio, superando in un colpo solo il Milan e l'Inter e allungando di 3 punti sull'Atalanta, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Una posizione che però non fa stare tranquillo Mourinho, che ha bisogno di tenere sempre alta la concentrazione della squadra. "Siamo sicuri che la Juventus non abbia 59 punti? - chiede lo Special One, facendo riferimento alla possibilità che ai bianconeri siano restituiti i 15 punti di penalizzazione - Siamo in Italia... L'avversario che mi preoccupa nella corsa alla Champions League è la Roma stessa, noi vogliamo pensare come una grande squadra, e una grande squadra non esce da nessuna competizione",