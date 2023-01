Roma super, il 2023 è abbagliante: prima in classifica davanti al Napoli

Se, come succede in molti paesi sudamericani, ci fosse un campionato di apertura e uno di "clausura", oggi la Roma sarebbe al comando, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Dalla ripresa della serie A dopo il Mondiale, infatti, i giallorossi sono la squadra che ha fatto meglio, con 10 punti in 4 partite, 1 in più rispetto al Napoli, capolista con 12 lunghezze di vantaggio sul secondo posto del Milan. Tenendo conto solo di quello che è successo nel 2023, quindi, quello di domenica sera (ore 20.45) al Maradona, sarebbe uno scontro scudetto. Quasi un percorso netto quello dei giallorossi: 3 vittorie e 1 pareggio (contro il Milan) in campionato e una vittoria in Coppa Italia, con 8 gol realizzati e 2 subiti e ben 4 clean sheet.