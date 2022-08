Roma su Camara: prima scelta per sostituire Wijnaldum

In attesa dello sbarco nella Capitale di Andrea Belotti, Tiago Pinto stringe per il centrocampista. Il g.m. ha identificato in Mady Camara, guineano classe 1997 che gioca nell’Olympiacos, il sostituto dell’infortunato Gini Wijnaldum, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.