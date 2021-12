Roma stop, Abraham è furioso: “Un’ammonizione vergognosa”

Mourinho a fine partita se la prende con l’arbitro Pairetto per la gestione della partita e non accetta domande né davanti alle telecamere di Dazn, né in conferenza stampa

Passo falso della Roma, che perde 1-0 a Bologna e scivola a meno 6 punti dal quarto posto dell’Atalanta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. I giallorossi tornano a casa con le ossa rotte sia dal punto di vista del risultato, sia per le tante assenze in vista del match di sabato contro l’Inter (mancheranno Abraham e Karsdorp per squalifica ed El Shaarawy per infortunio): dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Conference League, quella di Bologna è la settima sconfitta stagionale, la sesta in Serie A. Mourinho a fine partita è furioso con l’arbitro Pairetto per la gestione della partita e non accetta domande né davanti alle telecamere di Dazn, né in conferenza stampa. Il suo è praticamente un monologo, con i giornalisti presenti che sono costretti a raccogliere le sue parole senza avere la possibilità di replicare: a far arrabbiare il tecnico non sono solo i gialli ai diffidati, ma anche il trattamento riservato dai calciatori del Bologna a Zaniolo e l’atteggiamento dell’arbitro nei confronti del romanista. Il suo è uno sfogo durissimo, l’ennesimo dall’inizio della stagione nei confronti della classe arbitrale. “Lo dico contro i miei interessi – le parole dell’allenatore giallorosso – se io fossi in Zaniolo comincerei a pensare che è difficile giocare in serie A, e non ci rimarrei per troppo tempo. Mi sento male per lui per quello che deve subire, gli consiglio di andare a giocare all’estero perché per lui qui in Italia sta diventando impossibile". Sulle ammonizioni comminate da Pairetto ai diffidati Abraham e Karsdorp, è altrettanto duro. Il tecnico portoghese è un fiume in piena. “Sabato dovrò inventarmi la formazione: meno male che ad un certo punto della partita ho cambiato Mancini, perché magari anche lui sarebbe stato ammonito e non avrebbe giocato contro l’Inter“. Lo Special One racconta di un confronto con l’arbitro torinese che c’è stato dopo il fischio finale. “Sulle ammonizioni non ho più niente da dire, dopo la partita ho parlato con Pairetto e tutto quello che dovevo dire su questo argomento l’ho detto a lui”. Scatenato anche Abraham, che sui social ha scritto: “Un’ammonizione vergognosa“. La Roma sarà di nuovo in campo oggi alle 12 in vista dell‘Inter.