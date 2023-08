Roma, stop a Marcos Leonardo. Falcao: “Non c’erano le condizioni per chiudere”

Si è arenata proprio quando la conclusione sembrava ad un passo, la trattativa tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L’opera diplomatica degli ultimi due giorni dell’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, non ha portato alla fumata bianca, come invece sembrava due giorni fa. Le società non hanno trovato l’accordo sulla formula del pagamento della parte fissa, cioè 10 milioni: la Roma voleva pagare in più soluzioni, i brasiliani non hanno accettato.