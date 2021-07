Roma, Spinazzola rincuorato da Mou. Emerson e Bensebaini, richieste troppo alte

Ieri i giocatori a Trigoria nel primo giorno di lavoro della nuova stagione

Poi via via tutti gli altri con Dzeko e Karsdorp presenti. In attesa di quale lista faranno parte tutti si sottoporranno agli stessi test atletici che consistono in un percorso di diverse stazioni: si partirà dal nutrizionista per proseguire attraverso una serie di test misti tra parte morfo-funzionale e parte fisioterapica. Domattina si svolgeranno i test sulla performance mentre nel pomeriggio il primo vero allenamento. Mourinho ha voluto anche incontrare Spinazzola. Il primo ad avvicinarsi è stato Gianluca Mancini che si è fermato alcuni minuto a parlare con lui. Poi è toccato allo Special One che lo ha rincuorato in vista dell’inizio della prima fase di recupero.