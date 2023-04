Roma, Smalling ko: semifinale a rischio

Sostituire l’insostituibile. È questa la missione che dovrà affrontare Llorente , a partire dal match di domani sera (ore 20:45) a Bergamo contro l’Atalanta, dove prenderà il posto di Smalling, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Gli esami a cui si è sottoposto ieri quest’ultimo, infatti, hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra: non sono stati indicati i tempi di recupero, ma il rischio che Smalling non faccia in tempo a recuperare per la semifinale di Europa League col Bayer Lervekusen (andata 11 maggio) è concreto.

Lesione al flessore della coscia sinistra anche per Gini Wijnaldum, che però si è fermato subito e potrebbe rientrare prima rispetto all’inglese. Di sicuro entrambi salteranno la gara di domani sera a Bergamo, e il trittico Milan-Monza-Inter tra sabato 29 aprile e il 6 maggio. Una tegola per Mourinho, che torna ad avere gli uomini contati in difesa e centrocampo. E se con l’assenza di Wijnaldum lo Special One ha dovuto convivere per gran parte della stagione, quella dell’inglese è una novità assoluta. Prima dell’infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo contro il Feyenoord, Smalling era il calciatore di movimento più utilizzato (al primo posto c’è Rui Patricio) da Mourinho: 3650 sono i minuti complessivi in cui è stato in campo, spalmati su 42 gare complessive.