Roma, si muove Pinto: a gennaio arrivano rinforzi

I ruoli scoperti sono sempre gli stessi: un terzino destro e un centrocampista sono le priorità

“Alla Roma mancano i campioni”, ha detto due giorni fa Francesco Totti, che i campioni li chiedeva sia da calciatore sia da dirigente. Un assist da parte dell’ex capitano a Mourinho, che non a caso ogni volta che ne ha la possibilità sottolinea come quella della Roma sia una rosa incompleta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Per questo Dan e Ryan Friedkin, il cui volto in tribuna durante la sconfitta contro l’Inter era tutto un programma, sono davanti ad una scelta precisa per il mercato di gennaio: investire subito per provare ad anticipare quello che andrà fatto nella sessione estiva o, visti i tanti punti di distacco che già ci sono dal quarto posto, rimandare gli investimenti a fine stagione? I ruoli scoperti sono sempre gli stessi: un terzino destro e un centrocampista sono le priorità, un difensore centrale se dovesse partire Kumbulla o se Smalling dovesse avere delle ricadute. Per il ruolo di vice Karsdorp, la Roma ha fatto un sondaggio per avere in prestito con diritto di riscatto Aarons, 21 anni, inglese del Norwich. Il portoghese Dalot, dopo l’arrivo di Rangnick, è diventato titolare e per questo il Manchester United non è più sicuro di venderlo. Henrichs del Lipsia resta un’alternativa, più staccato Pedersen del Feyenoord.