Roma senza pace: sospeso Petrachi, ma “ballano” due milioni

assa la linea dura di James Pallotta: Gianluca Petrachi “è stato sospeso dalle sue mansioni di direttore sportivo con effetto immediato“. E’ la fine del rapporto con la Roma e l’inizio di una battaglia senza esclusione di colpi sul contratto che lo lega fino al 2022. Come riporta il Corriere della Sera, “ballano” due milioni di euro netti e Petrachi, almeno per ora, non accetta transazioni. Così come non ha accettato il consiglio di chiedere scusa a Pallotta per il messaggio dopo le lamentele mandato al presidente, anzi voleva riceverle. Il punto di riferimento per “calciatori e allenatore” sarà il ceo Guido Fienga. Aumentano i compiti di Morgan De Sanctis, ma non sarà promosso.