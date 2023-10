Roma senza difesa: Mourinho non la vuole più vedere

È finita la settimana corta di lavoro a Trigoria, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, e José Mourinho, volato a Londra dalla famiglia per il week-end, non ha rivisto in campo gli infortunati in attesa del "miracolino", cioè Diego Llorente, Smalling e Renato Sanches. L'obiettivo è averne almeno due a disposizione per la gara contro il Monza (il 22 allo stadio Olimpico, fischio d'inizio alle 12.30), allungando la rosa che soprattutto in difesa, ma non solo, sta diventando risicata. L'assenza dei due difensori, soprattutto, ha costretto lo Special One ad arretrare Cristante "che ci dà maggiore stabilità", perdendo però il suo contributo dalla metà campo in su. Per questo il recupero dell'ex Man United e dello spagnolo diventano fondamentali. Smalling non si vede in campo dalla sconfitta interna contro il Milan, lo scorso 1 settembre, cioè oltre quaranta giorni fa. Mou ha sperato di riaverlo a Cagliari, almeno per la panchina, ma i provini sostenuti non hanno dato esito positivo: ci riproverà per la gara con il Monza, anche perché la situazione sembra leggermente migliorata. L'inizio della prossima settimana sarà decisivo per lui e per Diego Llorente, che si è fermato dopo pochi minuti nel match contro il Genoa: la sua fragilità muscolare si era manifestata anche lo scorso anno, quando fu costretto a saltare parecchie partite per problemi all'adduttore e al bicipite femorale. L'assenza di Smalling e la non esaltante partenza di Ndicka lo hanno costretto a giocare più del previsto, provocando un nuovo stop. L'ipotesi di vedere Celik o Karsdorp nei tre di difesa è remota quasi quanto la difesa a quattro: quando è entrato in campo a Cagliari, il turco ha giocato a centrocampo, con Cristante rimasto a fare il play difensivo, mentre l'olandese in questa stagione ha giocato solo esterno.