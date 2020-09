Roma, segnali di crescita a Frosinone. Fonseca, difesa a tre con Cristante

Il secondo indizio non è ancora una prova, ma di sicuro un segnale preciso: anche contro il Frosinone, Paulo Fonseca si è affidato alla difesa a tre, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

ùL’assenza di centrali avrebbe potuto convincere il tecnico portoghese a ritornare ad uno schieramento a quattro, ma ormai la strada sembra tracciata e in mezzo tra Mancini e Ibanez, in attesa del ritorno di Smalling, ha giocato Cristante. Non una prima assoluta per l’ex trequartista che nell’Atalanta di Gasperini segnava come un attaccante, che si trova a suo agio come regista difensivo e un po’ meno quando ha a che fare con gli attaccanti avversari, come in occasione del gol di Dionisi, marcato a distanza.

Dopo un avvio in chiaroscuro contro la Sambenedettese, i giallorossi hanno convinto di più nel test col Frosinone di Alessandro Nesta, vinto 4-1 grazie alle reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan.

In mezzo al campo Fonseca ha dato spazio alla coppia Veretout- Diawara, la migliore nella passata stagione tra quelle a disposizione, e in difesa oltre a Cristante ha confermato Mancini e Ibanez, uscito dopo un’ora per un piccolo problema alla caviglia sinistra. Seconda consecutiva da titolare per Calafiori, che con il passare del tempo si sta ritagliando un ruolo alle spalle di Spinazzola, promosso titolare dopo la partenza di Kolarov, e per Karsdorp.

Il trasferimento dell’esterno olandese all’Atalanta è saltato, e forse per questo Fonseca sta provando a capire se per le prime partite di campionato può puntare su di lui o dovrà affidarsi a uno tra Alessandro Florenzi e Bruno Peres, ancora fermo dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Buona prestazione anche per Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, entrambi a segno, con l’armeno che, in assenza di Dzeko, si è cimentato con buoni risultati nel ruolo di falso “nueve”.