Roma, scoppia il caso Matic. Ibanez, quasi fatta con l’Al Ahli

Come se non bastassero le difficoltà che sta incontrando Pinto per dare a Mourinho il centravanti che chiede – continuano i contatti con il Santos per Marcos Leonardo mentre Arnautovic ha dato la sua disponibilità a trasferirsi ma c’è da convincere il Bologna – ieri è scoppiato il caso Matic in casa Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il centrocampista serbo, che ha da poco rinnovato fino al 2024, non è stato convocato per la gara di ieri sera col Tolosa, e mentre i suoi compagni erano in partenza il portale francese "Ouest France" ha scritto di un accordo raggiunto tra il calciatore e il Rennes, rilanciando un’indiscrezione di qualche giorno fa de "L’Equipe". Una voce che ha mandato nel panico i romanisti ma che non trova alcun riscontro a Trigoria.