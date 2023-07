Roma, sarà una partenza soft ma senza Mourinho, Dybala e Pellegrini

Oggi alle 12 il campionato 2023-24 avrà la sua prima puntata con il rito del calendario, che inizierà nel week-end del 19-20 agosto

Nell’orario insolito delle 12, con diretta tv su Dazn, il campionato 2023-24 avrà la sua prima puntata con il rito del calendario, che inizierà nel week-end del 19-20 agosto per concludersi in quello del 25-26 maggio 2024. La Lega di serie A ha diramato una nota sul sito web ufficiale, in cui vengono specificati i criteri che regoleranno il sorteggio.

1) Come sperimentato nel campionato scorso, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Difficile dire se sia stata una modifica riuscita o no, di sicuro copia il modello di altri campionati.

2) Nella prima, seconda e ultima giornata, nell’unico turno infrasettimanale feriale (sesta giornata) e nella giornata che lo precede (la quinta) le gare tra Roma, Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Napoli non sono possibili. Non ci potrà essere il derby di Roma alla diciannovesima perché la Lazio sarà tra le partecipanti – con Napoli, Inter e Fiorentina – alla Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita, dal 4 all’8 gennaio 2024.

La Roma partirà con tre sicure assenze: Dybala, Pellegrini (ammoniti nell’ultima gara contro lo Spezia e fermati dal Giudice sportivo per “cumulo” di cartellini gialli) e Mourinho, squalificato a tempo dal Tribunale federale nazionale. Lo Special One dovrà stare fermo per 10 giorni dopo il deferimento, arrivato per le accuse mosse all’arbitro Chiffi e in generale all’Associazione italiana arbitri dopo la partita contro il Monza del 3 maggio.