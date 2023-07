Roma, Renato Sanches e Scamacca: la chiusura è in arrivo

All’inizio della prossima settimana Tiago Pinto spingerà sull’acceleratore per chiudere la doppia trattativa col Psg e col West Ham per Renato Sanches e Gianluca Scamacca , scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L’obiettivo è metterli a disposizione di José Mourinho almeno due settimane prima dell’inizio della stagione, il 20 agosto all’Olimpico contro la Salernitana.

Trovata una disponibilità di massima del calciatore, la società giallorossa e il Psg si aggiorneranno nei prossimi giorni, quando i francesi rientreranno dal Giappone: c’è da limare ancora la differenza economica e sulla formula. Tiago Pinto è pronto ad offrire 2 milioni per il prestito oneroso e 12 per il riscatto legato alle presenze, mentre il Psg (che dovrebbe pagare anche una parte dell’ingaggio) valuta il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2026, circa 20 milioni.

Ci sarà da lavorare ma i buoni rapporti tra le due proprietà – lo scorso anno per sbloccare la situazione dell’olandese Wijnaldum intervenne direttamente Dan Friedkin – lasciano pensare che si arriverà alla fumata bianca. In settimana Pinto volerà a Londra per incontrare il West Ham e chiudere anche per Scamacca.