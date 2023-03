Abraham dal 1′, Kumbulla è favorito su Llorente

Stasera , nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, Mourinho si affiderà agli uomini di maggior fiducia per provare a battere la Real Sociedad, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Abraham tornerà a guidare il reparto offensivo romanista alle spalle di Pellegrini e Dybala, con Karsdorp e Spinazzola pronti a supportarli sugli esterni. In mediana confermata la coppia Cristante–Matic mentre in difesa, vicino a Smalling e Mancini, mancherà lo squalificato Ibañez. Al posto del brasiliano dovrebbe giocare ancora una volta Kumbulla, in vantaggio su Llorente (che stasera ritroverà la sua ex squadra).