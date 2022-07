Roma & Psg: Wijnaldum firma l’alleanza

Il Paris Saint Germain sarebbe disposto a prestare il giocatore e contribuire per il 50% al pagamento del suo stipendio

Gli ottimi rapporti tra Ryan Friedkin e il presidente del Psg Al-Khelaifi potrebbero portare a un altro regalo per José Mourinho scrive Luca Valdiserri. Il cambio di allenatore a Parigi – da Pochettino a Galtier – ha rimescolato le carte nella sterminata rosa della squadra francese e uno dei nomi destinati a lasciare il Psg è quello di Georginio “Gini” Wijnaldum , centrocampista ex Psv e Liverpool, punto fisso della nazionale olandese dove ha giocato 86 volte (con 26 gol).

Il Paris Saint Germain sarebbe disposto a prestare il giocatore e contribuire per il 50% al pagamento del suo stipendio. Chiede però l’obbligo di riscatto per la stagione successiva a 15/20 milioni. I francesi, che hanno molti esuberi in rosa e devono abbassare un monte ingaggi faraonico, hanno anche proposto alla Roma il difensore Abdou Diallo e una vecchia conoscenza del calcio italiano, Maurito Icardi. Nessuno dei due, però, interessa a Trigoria.