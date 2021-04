Roma Primavera, pari a Bergamo

Ancora un pareggio per 1-1, come quello della settimana scorsa contro la Fiorentina, per la Roma Primavera, che oggi in caso di vittoria della Sampdoria a Empoli può finire a -4 dal primo posto, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

A Zingonia, contro l’Atalanta campione d’Italia, non è bastato il primo gol in giallorosso del ghanese Felix: i giallorossi sono stati raggiunti a causa dell’autogol di Feratovic che, 9’ più tardi, ha colpito una traversa. “Ho rivisto la mia squadra, ma c’è rammarico“, le parole di Alberto De Rossi