Roma Primavera contro Juve o Atalanta

I giallorossi di Alberto De Rossi chiudono al primo posto la “regular season” superando per 4-1 al Tre Fontane la Fiorentina dell’ex giallorosso Alberto Aquilani

La Roma Primavera ha chiuso ieri in bellezza la “regular season”, superando per 4-1 al Tre Fontane la Fiorentina dell’ex giallorosso Alberto Aquilani, che con questa sconfitta è invece esclusa dai playoff, come riporta il Corriere della Sera. Erano stati proprio i viola a passare in vantaggio con un gol di Capasso dopo nove minuti; poi, però, è uscita la Roma, che ha chiuso il primo tempo sul 3-1 grazie ai gol di Cassano, di Pagano su rigore e di Cherubini.