Roma, più tempo per la ripresa. Un piccolo vantaggio da sfruttare

La ripartenza per il campionato della Roma comincerà il 23 o 24 giugno all’Olimpico, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Le gare successive saranno poi contro Milan e Udinese. Rispetto alle altre squadre di Serie A, però, i giallorossi potranno sfruttare qualche giorno di riposo in più del previsto per preparare la ripartenza. L’Inter per esempio si troverà a giocare semifinale ed eventuale finale di Coppa Italia nella settimana precedente alla ripresa del campionato, passando poi al recupero della 25esima giornata e ‘terminando’ con la sua 26esima giornata nell’arco di 10 giorni. Secondo quanto scrive Gianluca Piacentini su “Il Corriere della Sera”, per il tour de force che aspetta al varco la squadra di Fonseca servirà tutta la rosa, compreso Nicolò Zaniolo che tra due settimane si presume riuscirà a tornare con il gruppo. Contro i blucerchiati ci sarà anche Pau Lopez, che sta recuperando dalla micro frattura al polso.