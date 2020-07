Roma, per Fonseca fiducia a tempo fino a fine campionato

Il secondo “triplete” di sconfitte in campionato – ora Milan, Udinese e Napoli; prima Sassuolo, Bologna e Atalanta dall’1 al 15 febbraio – non mette in pericolo immediato la panchina di Paulo Fonseca ma incide sul futuro della Roma, scrive Luca Valdiserri su “Il Corriere della Sera”. L’idea è finire la stagione con il portoghese, ma per la prossima il discorso è aperto, anche se il tecnico ha contratto fino a giugno 2022. Né Zeman né Luis Enrique, trattati come reietti, avevano perso tre gare di fila in campionato. Il 2020 è stato un “annus horribilis”: 9 sconfitte su 17 partite giocate tra campionato (8), Coppa Italia (Juve) e Europa League. La classifica dell’anno solare vede la Roma al quartultimo posto, con 3 punti in 4 partite (media 0,75).

La ripartenza post–Covid è stata terribile: la Roma ha fatto 21 tiri in porta e ne ha subiti 32, per un totale di 5 grandi occasioni create contro 13 subite. I giallorossi restano quinti per la miglior differenza reti, ma Gattuso ha recuperato 9 punti a Fonseca; il Milan, sesto, è a -2. Il settimo posto significa preliminari di Europa League, che iniziano il 27 agosto (la fase a gironi partirà invece il 22 ottobre). La dirigenza giallorossa è stata chiara con Fonseca e con la squadra: non saranno accettate figuracce. Tanti giocatori sono in partenza, molti non conoscono il loro futuro ma sono tutti professionisti e come tali devono comportarsi.

Bisogna evitare di scivolare indietro in classifica. Il vero salvagente di Fonseca è che non ci sono alternative per l’immediato. Solo se continuasse a perdere a rotta di collo Pallotta potrebbe decidere per una scelta traumatica che, però, finora ha negato. Anche perché non poteva fare altrimenti. La situazione societaria, con il club in vendita, non aiuta ma non deve diventare un alibi. Il dossier Roma è stato proposto da Goldman Sachs anche nel paese sudamericano, che gode di un sistema di tassazione molto favorevole per i fondi di investimento. Impossibile dire se sono soltanto voci o se qualcosa di concreto c’è.