Roma, Pellegrini non preoccupa. Wijnaldum in gruppo, anche Smalling recuperato

Dal ritiro della Roma in Portogallo arrivano buone notizie, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La prima: Lorenzo Pellegrini, uscito alla mezzora di gioco nell’amichevole contro il Casa Pia per una botta alla tibia sinistra, non dovrà sottoporsi a esami strumentali. La contusione non preoccupa e il capitano tornerà presto a disposizione. Possibile che sia lasciato a riposo precauzionale per l’ultimo test, domani (ore 16, diretta tv su Dazn) contro gli olandesi dell’RKC Waalwijk, ma la sua presenza il 4 gennaio contro il Bologna non è in dubbio. Anche la leggera distorsione alla caviglia rimediata nel finale di gara da Chris Smalling non preoccupa lo staff medico romanista, che comunque lo terrà sotto controllo giornalmente.