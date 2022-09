Roma, ottimismo per Pellegrini e Dybala

Buoni segnali per MOurinho in vista della partita di sabato contro l'Inter

Ottimismo per Lorenzo Pellegrini, attesa per Paulo Dybala. Inter-Roma si avvicina, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, intrecciandosi alle partite delle Nazionali, con gli allenatori che si dividono tra il lavoro di recupero degli infortunati e le pratiche scaramantiche per riavere tutti i calciatori in salute di ritorno dagli impegni internazionali.

Pellegrini continua il lavoro, in parte individuale e in parte in gruppo, lasciando buoni segnali in vista della partita di sabato (alle 18). I prossimi due giorni saranno quelli decisivi, aumentando i carichi di lavoro sotto il controllo dello staff di Mourinho. La presenza del capitano giallorosso è doppiamente importante: per la leadership che garantisce e per la duttilità tattica, che gli permette di giocare sia sulla trequarti (in questo caso al posto di Dybala) che sulla mediana (al posto di uno tra Cristante e Matic).

Il discorso su Dybala, che si era fermato nel riscaldamento di Roma-Atalanta per via di un risentimento muscolare, è strettamente legato al suo impiego o meno nell’amichevole Argentina-Giamaica, che si giocherà nella notte tra oggi e domani (alle 2 ora italiana). Paulo ha saltato per precauzione la prima amichevole dell’Albiceleste ma poi si è allenato con il gruppo e andrà quanto meno in panchina. Secondo la stampa argentina il c.t. Scaloni lo impiegherà a partita in corso. Tornerà in Italia alla vigilia della partita e poi Mourinho deciderà se impiegarlo a San Siro.

Torneranno a disposizione dello Special One sia Kumbulla che El Shaarawy.