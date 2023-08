Roma, ora avanza Arnautovic tra Marcos Leonardo e Morata

In ballo ci sono più profili: Morata (il preferito di Mou), Marcos Leonardo (il preferito della società) e Arnautovic (la soluzione intermedia). Per il primo, almeno per il momento, non ci sono le condizioni per chiudere l'operazione perché l'Atletico Madrid continua a chiedere 20 milioni per il cartellino, a cui poi vanno aggiunti i 4.5 netti d'ingaggio a stagione per almeno tre anni. La situazione potrebbe cambiare se i Colchoneros si accontentassero di 15 milioni e Morata di un biennale con opzione per il terzo anno.