Roma, ok da Frattesi ma manca ancora quello del Sassuolo

Prima si trova l'accordo con il calciatore e poi, forti del suo gradimento in esclusiva, si tratta con il club. Così, nella costruzione della squadra 2022-2023, seconda della gestione Mourinho , la Roma ha praticamente bloccato tre calciatori: Celik (Lilla), Solbakken (Bodo Glimt) e Frattesi (Sassuolo). Tiago Pinto ha portato a termine la prima parte del lavoro, adesso resta quella più dura: convincere la controparte, con l'appoggio del calciatore, ad abbassare un po' le richieste per il cartellino.

Un'altra trattativa separata - ma questa volta con Riso - è quella per il rinnovo di Bryan Cristante, che divide con Frattesi il procuratore. Cristante è in scadenza nel 2024 e interessa anche al Milan, come Veretout, nel caso in cui i rossoneri non dovessero chiudere l'acquisto di Renato Sanches, ora dato vicino al Paris Saint Germain.