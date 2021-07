Roma, oggi col Montecatini: Zaniolo forse gioca qualche minuto

Comincia a farsi sentire, in casa romanista l’effetto Mourinho. Oggi la squadra farà il suo esordio stagionale, affrontando a Trigoria (ore 18) in amichevole il Montecatini. Senza i reduci dall’Europeo, il tecnico portoghese varerà la prima...

Comincia a farsi sentire, in casa romanista l’effetto Mourinho . Oggi la squadra farà il suo esordio stagionale, affrontando a Trigoria (ore 18) in amichevole il Montecatini . Senza i reduci dall’Europeo, il tecnico portoghese varerà la prima Roma : tra le curiosità il modulo (in questi giorni è stato provato il 4-2-3-1) e se Zaniolo giocherà qualche minuto, i primi dall’infortunio ai legamenti dello scorso settembre..

Domenica il bis contro la Ternana (sempre a Trigoria) e poi il 21 terza uscita a Trieste contro la Triestina, che sarà aperta al pubblico. Per il momento sono stati messi in vendita mille biglietti (acquistabili online), ma la Triestina ha fatto richiesta per allargare al 25% (6470 posti) la capienza: se dovesse essere accolta, per entrare ci sarà bisogno del green pass, altrimenti basterà rispettare il protocollo Figc (distanziamento e mascherina). Ieri le prime parole di Rui Patricio. “Mourinho? Sono entusiasta di poter lavorare con lui, è uno dei migliori tecnici al mondo“.