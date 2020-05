Roma, nuovi guai. Pau Lopez ko: polso fratturato

La Roma ricomincia da dove aveva interrotto, purtroppo per Paulo Fonseca anche dal punto di vista degli infortunati, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Se prima della sospensione del campionato la formazione giallorossa aveva subito un numero impressionante di stop fisici, la ripresa non promette niente di buono. Ieri, infatti, si è fermato Pau Lopez, ufficialmente il primo infortunato della fase 2 del calcio italiano. Il portiere spagnolo ha riportato in allenamento una microfrattura del polso sinistro, e dovrà stare fermo circa tre settimane.

La cosa certa è che se la serie A dovesse davvero ripartire sabato 13 giugno, come proposto ieri dalla Lega, la presenza di Pau Lopez alla prima giornata del nuovo campionato sarebbe fortemente a rischio. Una vera e propria tegola per Fonseca, che nella prima parte della stagione lo aveva sempre schierato titolare, con la sola eccezione della gara di Europa League in Austria con il Wolfsberger (dove rimase in panchina) e di quella a Milano contro l’Inter, in cui lo spagnolo si fece male durante la rifinitura e fu costretto a lasciare il posto a Mirante.