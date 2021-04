Roma, no alla Superlega: “Nel nostro calcio non contano solo i soldi”

Una cosa da romanisti. Con straordinario tempismo, prima che partisse la disgregazione tra i club che volevano fondare la Champions League, Dan e Ryan Friedkin hanno capito che era il momento di prendere posizione. Lo hanno fatto con un comunicato ufficiale sul sito del club e hanno riallacciato un legame con la tifoseria giallorossa che era smarrito. Questo il testo: “Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una Super league divisiva. L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaroenoi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti” riporta Valdiserri su Il Corriere della Sera.

Nella notte tra lunedì e martedì, intervenendo alla trasmissione “El Chiringuito”, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, aveva cercato astutamente di tirare dalla sua parte la Roma. Un trappolone assoluto nel quale i Friedkin non sono caduti. La Roma, così, guadagna anche un posto dirilievo nella Lega calcio, ormai spaccata dopo il “tradimento” delle tre big del Nord. Si ricollega, soprattutto, a un sentimento popolare di fierezza che era stato completamente perduto. Non è solo una questione di immagine, ma anche di sostanza. La Roma non si è fatta trattare come una seconda scelta o come un premio di consolazione. I tifosi hanno accolto con entusiasmo questa decisione del club.