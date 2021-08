Roma nervosa in campo e anche fuori (per Dzeko)

Icardi è il sogno al posto del bosniaco, Belotti più abbordabile

Roma nervosa, in campo e fuori. L'amichevole contro il Betis Siviglia - scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera - ha evidenziato quanto i giallorossi abbiano alzato il livello della tensione in partita, "spinti" da Mourinho che chiede sempre il massimo. Il nervosismo fuori dal campo riguarda il mercato. Con Dzeko all'Inter, il successore dovrà essere un calciatore di personalità in grado di prendersi sulle spalle il peso dell'attacco. Il nome in grado di infiammare la piazza è quello di Mauro Icardi ma c'è il problema del cartellino. Più abbordabile Andrea Belotti, che non ha rinnovato con il Torino e non lo farà. In Premier piace Abraham ma c'è da superare la concorrenza dell'Arsenal e soprattutto costa 40 milioni. Non è tramontata la pista Isak.