Roma nella bufera. Ora anche il Frosinone di Di Francesco fa paura

Credito finito per Mou: domani dubbi sul modulo e clima infuocato all'Olimpico

Redazione

Il giorno dopo a Trigoria, dove c’è la società al completo a partire dai Friedkin, il clima non è da tutti contro tutti come altre volte è accaduto, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Nonostante la bufera – che pure c’è, esiste – la Roma sembra un corpo unito. Compatto. Domani c'è da affrontare all'Olimpico il Frosinone dell'ex Di Francesco che arriva con ben 4 punti in più in classifica.

Le persone più importanti del gruppo sono in scadenza: il gm Pinto, Mourinho e Lukaku. Poi c’è Dybala che non scade ma ha una via d’uscita a soli 12 milioni. Vederlo così immalinconito, proprio adesso che fisicamente sta bene, e senza ritmo fa riflettere. Fuori dal campo i blocchi sono chiari: basti pensare che giovedì sera le mogli di Pellegrini, Mancini, Cristante, Spinazzola e Belotti erano tutte insieme a vedere la partita. In campo, però, non sembrano esserci divisioni. Peccato che nessuno sappia dimostrare questa presunta unità. E che dalla proprietà arrivi un input chiarissimo: tornare nell’Europa che conta è l’obiettivo minimo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.