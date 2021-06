Roma nel vivo, Pinto chiude per Rui Patricio e Xhaka

Il gm da ieri a Milano. Under nella trattativa per Kostic con l'Eintracht Francoforte

La Roma accelera sul mercato per chiudere le prime operazioni in entrata e in uscita. Anche per questo da ieri mattina Tiago Pinto è a Milano, dove sta incontrando intermediari e agenti. Per la porta la scelta è caduta definitivamente su Rui Patricio. Scartata la pista Gollini, nonostante il placet del giocatore, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Al Wolverhampton andranno circa 9 milioni di euro, bonus compresi. Robin Olsen può tornare in Premier League, mentre Pau Lopez piace al Marsiglia. Verso l'addio anche Fazio e Santon, a cui verrà concessa molto probabilmente la lista gratuita. In dirittura d'arrivo anche Xhaka. Per Kostic dell'Eintracht idea scambio con Under. I due hanno lo stesso procuratore.