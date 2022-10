Roma-Napoli, Nela: “Squadre al top, ma è presto per parlare di sfida scudetto”

Il terzino doppio ex: "Sarà una partita bloccata, equilibrata, non semplice"

“Comunque finirà, non sarà una partita decisiva in chiave scudetto“ dice Sebino Nela intervistato da Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Come immagina la gara? "Bloccata, equilibrata, non semplice. Può deciderla un episodio, per questo conterà molto la qualità dei calciatori in campo".