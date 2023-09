Roma, Mourinho sorride: Aouar è pronto per lo Sheriff

Il centrocampista aveva saltato la sfida con l'Empoli per un riacutizzarsi del problema muscolare accusato col Milan

Redazione

C’è una buona notizia per Mourinho, che ieri mattina ha ritrovato la squadra in vista dell’esordio in Europa League, domani sera (ore 18.45, arbitra il lettone Treimanis) in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol: il tecnico portoghese potrà fare affidamento su Aouar, che all’ultimo momento era rimasto fuori dal match di campionato contro l’Empoli, domenica scorsa, per un riacutizzarsi del problema muscolare accusato col Milan, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il centrocampista algerino ieri si è allenato con la squadra e oggi partirà con i compagni dopo l’allenamento di rifinitura che ci sarà questa mattina alle 10.45.

Aouar dovrebbe essere l’unico recuperato perché Smalling e Pellegrini continuano a svolgere lavoro personalizzato. Rispetto al campionato Mourinho – che parlerà in conferenza stampa alle 18.45 insieme a Karsdorp – non avrà a disposizione Kristensen e Azmoun, non inseriti nella lista Uefa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.