Roma, Mourinho si lamenta ma non tutta la panchina è da buttare

Alcuni possono considerarsi ormai dei titolari aggiunti

Squadra che vince non si cambia. Lo deve pensare anche José Mourinho, che nelle prime cinque gare ufficiali della Roma ha dato fiducia sempre agli stessi uomini, con un paio di eccezioni dovute a squalifiche (Zaniolo a Salerno) o a calciatori (Abraham in Turchia) non ancora in rosa, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Alla sesta contro il Cska Sofia in Conference League, però, per la prima volta lo Special One ha cambiato tanto, sette calciatori titolari su dieci di movimento, ricevendo indietro delle risposte convincenti da più di qualcuno. A mercato chiuso, e con la consapevolezza che almeno fino a gennaio non ci arriveranno rinforzi per colmare le lacune – un terzino destro per sostituire Karsdorp (col Cska è uscito per un affaticamento ma le sue condizioni non preoccupano per il match di domani a Verona) e un centrocampista – lo Special One sta cercando di “allungare” la rosa. El Shaarawy, Shomurodov e Smalling (al rientro dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per circa un mese) possono considerarsi ormai dei titolari aggiunti, così come Carles Perez, che non ha brillato contro i bulgari ma nelle partite precedenti ha dimostrato di poter essere utile alla squadra: un’opzione, come ha detto Mourinho, e non una riserva.