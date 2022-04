Roma, Mourinho ha scelto: rotazioni al minimo per una squadra solida

I giallorossi hanno subito un solo gol nelle ultime 5 giornate, contro l’Udinese. Non tutto è perfetto, ma la squadra è in costante crescita

“La Roma che mi piace è la Roma solida”.Mourinho ha dipinto questo ritratto, dopo la partita contro la Samp, decimo risultato utile consecutivo in campionato (6 vittorie e 4 pareggi), scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. I giallorossi hanno subito un solo gol nelle ultime 5 giornate, contro l’Udinese. Non tutto è perfetto, ma la squadra è in costante crescita. Quali sono state le mosse dello Special One per dare alla Roma la “solidità” che cercava? Di certo la fiducia nella difesa a tre, che all’inizio non faceva parte del suo programma. “Tanti calciatori così si sentono più sicuri” ha detto il portoghese, facendo l’esempio di Karsdorp e Zalewski che così possono valorizzare le loro doti in fase offensiva, sicuramente maggiori di quelle in fase difensiva. Un’altra decisione importante è stata quella di tagliare le rotazioni. Fin dall’inizio della stagione Mou ha usato poco turnover e cambi dalla panchina, ma adesso gioca con in pratica 13 titolari.