Roma, Mourinho gioca in casa per alzare il livello della preparazione

Lusso ma anche fatica nel ritiro in Algarve. Prevista un'amichevole extra per il 4 agosto

La seconda fase del ritiro romanista è iniziata ieri, con il volo charter che ha portato la squadra in Portogallo. Ad attenderli il Tivoli Carvoeiro, resort a cinque stelle che ai Friedkin è costato 400.000 euro. Domani ci sarà la prima amichevole con il Porto (ore 21), poi doppio viaggio in Spagna per affrontare sabato 31 il Siviglia e sabato 7 agosto il Betis. In mezzo tra le due andaluse il tecnico vorrebbe inserire una quarta amichevole, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Mourinho aspetta il ritorno di Cristante e deve decidere insieme al club il futuro di Florenzi. Dopo il ritiro in Algarve si tornerà a Roma e il 14 agosto ci sarà la partita di presentazione, molto probabilmente con una squadra messicana. I giallorossi aspettano il via libera per giocare all'Olimpico, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto erboso. Il 19 prima partita ufficiale in Conference League. Il 22 esordio in campionato contro la Fiorentina.