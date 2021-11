Roma, Mourinho fa la conta: “Mancini a centrocampo? Non lo escludo”

Il tecnico ha recuperato Smalling e Vina, ma non avrà lo squalificato Veretout, oltre a Cristante e a Villar ancora alle prese con il Covid

“Sarà una partita difficile, contro una squadra che difende benissimo. Il Torino non concede molti gol o occasioni, per questo avremo bisogno di tutta la qualità offensiva per segnare“. José Mourinho non si fida dei granata (olimpico, ore 18), soprattutto perché la Roma sta meglio rispetto ad una settimana fa ma non è ancora guarita del tutto: ha recuperato Smalling e Vina, ma non avrà lo squalificato Veretout, oltre a Cristante e a Villar ancora alle prese con il Covid, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Lo Special One dovrà metterci un altro bel po’ di fantasia, e soprattutto chiedere ulteriore sacrificio tattico ai suoi uomini. Il portoghese non svela il modulo con cui la squadra scenderà in campo. “Non voglio dirlo, la situazione è migliorata perché rispetto a prima abbiamo la possibilità di giocare a 4 o a 5 mentre prima avevamo solo un’opzione, ma con Cristante e Villar positivi e la squalifica di Veretout il problema si è spostato a centrocampo“. Se sarà confermata la difesa a tre, in mezzo al campo oltre a Pellegrini e Mkhitaryan, potrebbe toccare a Carles Perez come contro lo Zorya oppure, un po’ a sorpresa, a Gianluca Mancini che già con Fonseca ha ricoperto quel ruolo. “Può giocare a centrocampo, soprattutto perché in questo momento abbiamo i quattro centrali difensivi a disposizione. Se toccherà a qualcuno di loro fare questo sacrificio, lo faranno. Ibanez ha già giocato terzino sinistro, Mancini può avanzare a centrocampo. Ci sono cose impossibili da fare come mettere Zaniolo terzino o Vina attaccante, ma ci sono giocatori come Mancini, Mkhitaryan e Ibanez che sono multifunzionali, ed è importante avere giocatori di questo tipo in organico".