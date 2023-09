Roma, Mourinho benedice la sosta. L’Empoli il 17 sarà già decisivo

Benedetta sosta. Se da un lato i giallorossi dovranno aspettare il 17 contro l’ Empoli in casa per provare a dare dignità ad una classifica che oggi li vede nei bassifondi, dall’altro la sosta per le nazionali darà una mano a Mourinho nel recupero di alcuni calciatori alle prese con problemi fisici, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

La cosa certa è che Mourinho e la Roma preferiscono che tutti gli infortunati non perdano inutilmente dei giorni di lavoro e rimangano a Trigoria per averli a disposizione il 17. Saranno giorni in cui il tecnico, che ha fissato per domani la ripresa degli allenamenti, dopo ben 3 giorni di riposo, dovrà lavorare sulla testa e sulle gambe dei presenti mentre i big saranno impegnati in nazionale. Un’occasione buona soprattutto per Lukaku per mettere minuti nelle gambe: il Belgio affronterà Azerbaigian ed Estonia e l’attaccante proverà a recuperare un po’ di ritmo partita.