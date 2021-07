Roma, Mou recupera Dzeko e Pellegrini. Vina in pole per la fascia sinistra

Oggi nuovo test con la Ternana. Bensebaini resta il sogno per il ruolo di terzino

Per il match di oggi con la Ternana Mourinho potrà recuperare Dzeko, Pellegrini e Karsdorp. Ancora assente invece Veretout, che continua ad alternare allenamenti individuali a quelli con la squadra. Nessun problema grave per Calafiori, che resterà però fuori per precauzione, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La ricerca di un terzino titolare continua. Il sogno resta Bensebaini, per cui il Moenchengladbach chiede tra i 15 e i 20 milioni. Più abbordabile Vina, che si può prendere con 10 milioni. Ufficiale Pau Lopez al Marsiglia, mentre Olsen è sempre più vicino al Lille.