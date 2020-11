Roma, missione Cluj. Fonseca: “Vincere per chiudere i conti”

“Vogliamo vincere“. Nonostante le difficoltà, soprattutto in difesa dove mancheranno Smalling, Mancini, Ibanez, Kumbulla e Fazio, Paulo Fonseca vuole chiudere i conti nel girone di Europa League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Ssra.

“Non dobbiamo pensare – le sue parole – alla partita che abbiamo vinto in casa, ma solo che sarà difficile: loro sono un avversario complicato, ma noi vogliamo i tre punti. È importantissimo per noi“. In una competizione, l’Europa League, in cui ha spesso fatto turnover, stavolta sarà costretto a dare fondo a tutta la rosa: sono stati convocati 4 ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi.

Stasera l’unico centrale difensivo di ruolo è Juan Jesus: al suo fianco ci sarà Cristante, con Peres e Calafiori sulle fasce. Se invece Fonseca dovesse decidere di rimanere a 3, dovrà chiedere a uno degli esterni, probabilmente a Karsdorp, di giocare centrale. Chi partirà dalla panchina è sicuramente Dzeko, che però entrerà a partita in corso per mettere dei minuti nelle gambe.