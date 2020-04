Roma, mercato a rischio senza ripartenza

Clausole rescissorie, parametri zero, tetto degli stipendi e tagli degli ingaggi: saranno queste le parole d’ordine per il prossimo mercato, scrive Luca Valdiserri su “Il Corriere della Sera”. Alcuni studi di settore calcolano una perdita di valore che si aggira tra il 20% e il 30% dell’indotto del calcio in tutte le sue ramificazioni, compresi valori dei cartellini e dei calciatori. E’ dalla Francia, poi, che arriva la notizia di un interessamento del Paris Saint Germain per Lorenzo Pellegrini, segnalato da Leonardo. La clausola rescissoria del numero 7 giallorosso non è affatto proibitiva: 30 milioni per un centrocampista di 23 anni, che vanta esperienza internazionale e un ingaggio che, a Parigi, lo renderebbe tra i più economici. Lorenzo però, romano e romanista, vorrebbe proseguire nella tradizione dei capitani giallorossi come Totti e De Rossi. La Roma allora dovrà lavorare sul suo contratto. Lui e Zaniolo sono i pilastri su cui costruire il futuro della squadra. La clausola di Pellegrini è una cifra simile a quella che la Roma aveva previsto per Patrik Schick, che al Lipsia prima della pandemia aveva trovato continuità e rendimento: 7 gol in 15 presenze in Bundesliga, contornate da buone prestazioni in Champions. I tedeschi hanno un diritto di riscatto a 29 milioni, esercitabile entro il 30 giugno. Il ds Markus Kroesche, ha parlato alla Bild: “Schick si trova molto bene e immagino che voglia restare”.